Dueville, gatto si infila nel tubo di scarico: salvato dai pompieri

Micio si infila in un tubo di scarico largo pochi centimetri e rimane incastrato con il corpo all'interno del condotto. È successo martedì mattina, a Povolaro di Dueville. A dare l'allarme sono stati i lavoratori di un supermercato di strada Marosticana che hanno sentito il miagolio di lamento provenire dal tubo di scolo per il recupero dei liquidi.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno constatato l’impossibilità di estrarre il felino per la rigidità del corpo senza fargli male, hanno quindi chiesto l'intervento di un veterinario dell’Ulss che ha praticato una puntura per sedare l’animale e far rilassare il corpo.

Con estrema delicatezza il medico veterinario ha spinto all’indietro il corpo e il pompiere, tirando dalla parte opposto, è riuscito a sfilare il gattino. Il felino in buone condizione è stato preso in custodia dal personale dell’Ulss.

