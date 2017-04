Dueville, ubriachi al volante nel weekend: due al limite del coma etilico

Raffica di sanzioni ma sopratutto molti automobilisti che nel ponte di Pasqua si sono messi al volante in condizioni di guida che potevano rappresentare un serio pericolo. Lo rivela il rapporto dei carabinieri di Dueville, relativo alla settimana trascorsa, concentrato sopratutto nell'ultimo weekend.

In particolare, i militari hanno denunciato due persone con un tasso alcolemico nel sangue al limite del coma etilico. M.B.M. classe 1980 residente a Caldogno (2,92 g/l) e P.S., classe 1962 (2,64 g/l). Assieme a loro, per guida in stato d'ebrezza è stato deferito all'autorità giudiziaria anche M.N. classe 1978 residente a Villaverla, (1,12 g/l).

M.C., classe 1983 residente in Solagna, è stato invece denunciato per reiterata guida senza patente mentre un sessantenne residente a Dueville è stato segnalato alla Prefettura per guida con patente revocata. Due automobili degli incauti guidatori sono state sequestrate ai fini della confisca e altre due sottoposte invece a fermo amministrativo.