Dueville, cerimonia per ricordare l'agente di polizia ucciso in una sparatoria

Cerimonia di commemorazione per Alessandro Fui, agente deceduto in una sparatoria con una banda di malviventi a Passo di Riva nel febbraio del 1986. Lunedì 13 febbraio alle ore 15 l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ricorderà nella ricorrenza del 31° anniversario della scomparsa lo sfortunato collega con la deposizione di una corona d’alloro e un momento di riflessione nelle adiacenze della lapide posta in ricordo dell’Agente Scelto in via Astichelli, località Passo di Riva, a Dueville (vi).

Saranno sul posto oltre ai familiari dell'agente caduto in servizio, anche le massime autorità locali e provinciali.