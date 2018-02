Dueville, camino in fiamme: salvata abitazione

Ale ore 14.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant’Anna a Dueville per l’incendio di un camino propagatosi ai travetti in legno, che hanno intaccato parte della copertura di un’abitazione.

I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima dell’estensione all’intero tetto ventilato. Danneggiata la coibentazione del caminetto della mansarda. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate un paio di ore e sono terminate con la copertura temporanea del tetto, in attesa dei lavori di ripristino da parte di una ditta qualificata.