Dueville, Andrea Diprè e la pornostar Sofia Neri in casa di riposo: è polemica

Il Vicentino sembra diventato uno dei territori preferiti da Andrea Diprè per le sue incursioni.



Il discusso avvocato questa volta si è recato in una casa di riposo di Dueville con la pornostar Sofia Neri per donare quattro pandori ad altrettanti ospiti. Il tutto è stato ovviamente filmato e postato in rete. Nel video si vede l'ex miss Ungheria che sorride e scehrza con due vecchietti che sembrano gradire molto la visita, anzi avrebbero preferito vedere anche qualcosa in più. Anche un'anziana è stata omaggiata del dolce e dei sorrisi della donna.



E fin qui poco male. Le polemiche sono state scatenate dalle uscite di Diprè al termine della visita, quando voleva tornare a riprendersi i doni perchè non meritati ma è stato "arginato" dalla Neri.