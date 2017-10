Dueville, sorpresa a rubare in casa: 29enne in manette

Nel tardo pomeriggio di giovedì a Lugo di Vicenza, i carabinieri di Dueville hanno arrestato in flagranza di reato, per tentato furto in abitazione, M.M., 29 enne del luogo, già nota alle Forze di Polizia, la quale, poco prima, si era introdotta all’interno di una villetta, sfruttando una finestra lasciata aperta nel retro.

I proprietari, in quel momento presenti in casa, insospettiti dai rumori provenienti dalla camera da letto, hanno allertato il 112 e poco dopo la pattuglia dei militari ha raggiunto l'abitazione, bloccando la giovane mentre tentava di scappare. Dopo la perquisizione dell’arrestata, i militari hanno rinvenuto circa 15 grammi di hashish.

La donna ha passato la notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del giudizio per direttissima.