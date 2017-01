Due bancomat assaltati a Noventa e Barbarano, 6 colpi in Veneto

Durante la notte due “assalti” ad altrettanti sportelli bancomat della provincia. In Veneto sono state prese di mira altre 4 banche, nel Veneziano e nel Padovano



Il primo episodio si è verificato verso le 02.00 a Barbarano Vicentino, ai danni della filiale della “Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola”, dove i malviventi hanno fatto saltare la postazione bancomat dopo avervi immesso materiale esplodente, fuggendo poi con il bottino, ammontante a qualche migliaia di euro.



Alle 04.30 circa il secondo evento, con dinamiche diverse, a Noventa Vicentina, ai danni della filiale della “Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi”. In questa circostanza i ladri hanno agganciato il bancomat con delle catene e lo hanno scardinato utilizzando un mezzo non individuato. Dopo averlo trascinato per alcuni metri sulla via, i ladri lo hanno poi abbandonato, non essendo verosimilmente riusciti ad aprirlo. Sui due eventi indagano i carabinieri della Compagnia di Vicenza e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale.