Vicenza, battaglia di droni tra studenti delle superiori

Giovedì 4 maggio attorno alle 10 potreste vedere dei droni svolazzare sopra le Piscine di Vicenza: non preoccupatevi si tratta della "Drone War Game", una battaglia che vede impegnati gli studenti vicentini che hanno realizzato quei droni.

L'evento si inserisce nel contesto del progetto Tecnologia e Mobilità Sostenibile promosso dalle Categorie Meccanica e Metalmeccanica di Confartigianato Vicenza. E' stata proposta una particolare iniziativa agli studenti delle classi III e IV degli Istituti Tecnici industriali e Professionali, nonché alle classi II e III dei Centri di Formazione Professionale di città e provincia a indirizzo Meccanico e Meccatronico: la creazione da zero di un drone con tanto di “prova su cielo”.

Il primo step del percorso, partito nell’autunno scorso, è stato un seminario tecnico di tre ore condotto dall’esperto Cristiano Grilletti, che ha spiegato ai ragazzi i dettagli delle fasi di allestimento di un drone. Quindi, è seguita la formazione delle squadre e la consegna di un kit standard (contenente motori, eliche, ESC, scheda di controllo, carica-batterie, batterie, telecomando e ricevitore) per la costruzione dei velivoli. A questo punto i ragazzi hanno dovuto mettersi all’opera per realizzare un modello performante, in grado di reggere lo “scontro” con i droni delle squadre avversarie.

Sono quindi previste due manche, di venti minuti, in cui ogni squadra cercherà di mantenere il proprio come unico drone in volo. Vincerà la scuola che ha saputo meglio coniugare capacità costruttiva con quella riparativa.

Alla competizione si sono iscritti tredici Istituti (IIS Scotton e ITIS Fermi di Bassano del Grappa; IIS Scotton di Breganze; IIS Sartori di Lonigo; IIS Ceccato di Montecchio Maggiore; IPSIA Garbin e ITIS De Pretto di Schio; Engim Veneto CFP Patronato S. Gaetano di Thiene; Fondazione Casa Gioventù CFP Trissino di Trissino; IIS Luzzati di Valdagno; Ipsia Lampertico, Engim Veneto CFP Patronato Leone XIII e ITIS Rossi di Vicenza), per un totale di 203 studenti. Naturalmente, i ragazzi durante il percorso hanno potuto contare anche sul supporto degli insegnanti, che hanno colto questa opportunità didattica offerta da Confartigianato Vicenza.