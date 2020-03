Viola il decreto per andare a comprarsi la droga: fermati pusher e acquirente

Nel pomeriggio di venerdì, poco dopo le 17, una pattuglia della Polizia locale nordest vicentino impegnata nei controlli contro la diffusione del COVID 19 constatava la presenza di due uomini seduti sul guard rail in via Martiri delle Foibe, a Villaverla.

Alla vista degli agenti, i due si sono divisi e sono saliti sulle rispettive auto. Sottoposti a controllo, hanno negato di conoscersi e non hanno fornito alcuna giustificazione in merito alla loro presenza al di fuori della loro abitazione. Per questo motivo sono stati accompagnati in comando, dove sono stati sottoposti a perquisizione.

Occultata nel pacchetto di sigarette di uno di loro, è stata rinvenuta una "pallina" di cocaina del peso di 0,59 grammi. Invitato a compilare l'autocertificazione in relazione al DPCM, il soggetto ha dichiarato: "dovevo comprare sostanza stupefacente", pertanto veniva segnalato alla Prefettura di Vicenza quale consumatore di sostanze stupefacenti e, chiaramente, denunciato ai sensi dell'art. 650 c.p. per violazione del DPCM.

L'altro soggetto, identificato in E.L., 39enne residente a Monticello Conte Otto, è stato trovato in possesso di 7 involucri di Cocaina, del peso complessivo di g. 9,10 lordi, che occultava nelle mutande. La cocaina è stata sequestrata, così come la somma di 550,00 euro in suo possesso, ritenuta provento dell'attività di spaccio, e lo smart phone con il quale aveva preso contatti con i clienti. E.L. veniva pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina e per violazione del DPCM.