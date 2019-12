Droga, tirapugni e coltello in auto: denunciato

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno denunciato per porto abusivo di arma e segnalato, alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti, J.S, 24enne, residente a Colognola ai Colli (Verona)

Il giovane, sottoposto ad un controllo di routine mentre si trovava alla guida della propria autovettura in viale San Lazzar,o a Vicenza, è stato trovato in possesso di un tirapugni in ferro e un coltello, riguardo ai quali non ha fornito un'adeguata giustificazione, oltre ad un involucro contenente 1 grammo di marijuana detenuta per uso personale.