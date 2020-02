Droga in città, un arresto e una denucia: oltre due kg di stupefacente sequestrati nel 2020

Nella giornata di giovedì, i carabinieri sono intervenuti in due episodi distinti in città denunciando per spaccio e resistenza un 23enne nigeriano e arrestando e imponendo il divieto di dimora a Vicenza ad un connazionale.

Il primo episodio si è verificato nella tarda mattina di giovedì a contrà mure Pallamaio dove, a seguito di un controllo, un 23enne nigeriano è stato trovato in posseso di 80 grammi di stupefacente suddiviso in 29 involucri. Il giovane ha cercato di opporre resistenza e si è rifiutato di fornire ai militari il documento d'dentità pertanto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.

Nella serata di giovedì invece, carabinieri in borghese, hanno arrestato a seguito di controllo Ahmed Musa, 23enne nigeriano, senza fissa dimora in Italia, sorpreso a cedere un grammo di cocaina. Da un'ulteriore perquisizione i militari hanno trovato addosso al giovane altri 34,29 grammi di stupefacente. Elementi che hanno fatto scattare nei suoi confronti il divieto di dimora.

Con questi due episodi salgono ad 8 gli arresti compiuti dai carabinieri nei primi mesi del 2020. A questi si aggiungono 20 denunce e 7 segnalazioni, sequestrati un chilo di hashish, un chilo di cocaina e due etti di marijuana, 20 grammi di eroina e 150 semi. Due invece i decessi per overdose registrati dall'inizio del 2020.