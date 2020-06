Spaccio immortalato dalle telecamere di videosorveglianza: pusher denunciato

È stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti il 28enne, R.F., di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, che lunedì 8 giugno, è stato fermato, grazie alle telecamere di videosorveglianza, dalla Polizia locale in piazzale Bologna.

Il giovane, un'ora e mezza prima, in viale Milano, aveva ceduto, in cambio di denaro, 2,22 grammi di marijuana a un 35enne, S.E., di nazionalità albanese, residente ad Arcugnano, che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. A quest'ultimo è stata ritirata, inoltre, la patente per un mese come previsto dalla normativa mentre la sostanza stupefacente acquistata è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Il 28enne, disoccupato, è stato trovato, inoltre, in possesso di 90 euro in contanti dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. Il denaro gli è stato sequestrato.

L'operazione è stata eseguita da personale del Nos, il nucleo operativo speciale della polizia locale, con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza grazie alle quali gli agenti hanno potuto intercettare l'acquirente lungo la Riviera Berica, all'altezza della villa La Rotonda, dove, nel frattempo, il 35enne si era diretto con la propria auto.

Nel dettaglio, alle 14.30 di lunedì 8 giugno gli agenti del Nos stavano effettuando un controllo nella zona compresa tra la stazione ferroviaria e piazzale Bologna coadiuvati dai colleghi addetti al monitoraggio del sistema di videosorveglianza.

Questi ultimi hanno notato che il 35enne, fermo con la propria auto davanti alla stazione Svt, è stato raggiunto dal 28enne. Dopo il rapido scambio, tra i due, di un involucro di sostanza stupefacente in cambio di denaro, il 35enne si è diretto con la propria auto verso viale Risorgimento Nazionale mentre il 28enne si è allontanato dalla visuale delle telecamere.

Avvisata immediatamente dai colleghi del sistema di videosorveglianza, la pattuglia in borghese del Nos ha intercettato l'auto del giovane acquirente lungo la Riviera Berica all'altezza di Villa La Rotonda e l'ha fermata. Il 35enne ha ammesso di aver acquistato la marijuana per uso personale ed è stato accompagnato al comando di contra' Soccorso Soccorsetto. Gli agenti hanno, quindi, sequestrato la sostanza stupefacente, pari a 2,22 grammi di marijuana, e segnalato il giovane alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Al giovane, inoltre, è stata ritirata la patente per 30 giorni.

Alle 15.50 l'autore della cessione della sostanza stupefacente è stato notato dalle telecamere di sorveglianza mentre si dirigeva a piedi verso piazzale Bologna dove è stato fermato dagli agenti, allertati dai colleghi da remoto. Il 28enne è stato accompagnato al comando della polizia locale dove è stato sottoposto a fotosegnalamento e denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 90 euro in contanti dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.