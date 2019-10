Campo Marzo "zona rossa": scatta l'ordinanza, denunciati banditi dall'area

Campo Marzo al centro di un'ordinanza sottoscritta mercoledì dal prefetto nel contesto della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Si rileva l'assoluta necessità di restituire l'area di Campo Marzo, della Stazione Ferroviaria e di quella delle corriere oltre che le relative viabilità contermini alla fruizione della popolazione - si legge nell'ordinanza - rappresentata anche in parte significativa da popolazione scolastica e minori oltre che nuclei familiari".

Una premessa che anticipa un provvedimento importante in termini di sicurezza. La già nota area antistante al stazione ferroviaria di Vicenza, balzata agli onori della cronaca nazionale dopo i reportage in parte interrotti dalla trasmissione satirica "Striscia la notizia", sarà una sorta di "sorvegliato speciale".

In questa "zona" sarà infatti vietato lo stazionamento di persone che hanno già subito una denuncia per droga, imbrattamento di bene pubblico o lesioni alla persona pena l'allontanamento.

Questo il focus dell'ordinanza:

"Si dispone il divieto di stazionare nelle aree di Campo Marzo e delle adiacenti Stazione ferroviaria e Stazione delle Corriere, come anche della viabilità immediatamente contermine consistente nelle seguenti strade, ai soggetti che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle aree medesime: di viale Eretenio - viale Roma - viale Venezia - piazzale Bologna - via Milano. Sarà considerato responsabile di tali comportamenti chiunque sia stato denunciato dalle forze di polizia per il compimento di attività illegali nelle aree in questione in materia di stupefacenti ai sensi degli artt. 73, 74 DPR 309/'90, in materia di reati contro la persona ai sensi degli artt. 581, 582, 588, 590 c.p. o in materia di danneggiamento di beni ai sensi dell'art. 635 c.p.. Sarà parimenti ritenuto responsabile di comportamenti incompatibili chiunque sia identificato in compagnia di uno dei soggetti destinatari delle denunce di cui al periodo precedente;