Pusher sorpreso con la droga nei boxer: in casa oltre 5mila euro provento di spaccio

Martedì sera, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Schio, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Igumbor Onuwa Samson, 20enne nigeriano, domiciliato a Schio, nullafacente, incensurato.

Il giovane sottoposto a controllo dalla pattuglia in Via Vecellio, a Schio, è stato trovato in possesso di 45 dosi cocaina (520 grammi totali), 5 dosi di eroina (0,96 grammi totali) occultate all’interno dei boxer.

La perquisizione domiciliare ha portato inoltre i militari a rinvenire e sequestrare 2 dosi di eroina (0,26 grammi), 7 telefoni cellulari di ultima generazione, materiale per il confezionamento della droga e 5.260 euro in contanti, presunto provento di attività illecita. Il giovane è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Vicenza.