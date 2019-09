Droga nelle scuole, 17enne trovato con la "maria" addosso

Nell'ambito del progetto Scuole sicure, per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, giovedì mattina alle 8 la Polizia locale ha eseguito un controllo in via Rattazzi.

Un diciassettenne di Dueville, trovato in possesso di 0,77 grammi di marjiuana, è stato segnalato alla prefettura.