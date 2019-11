Droga a scuola, studente 15enne con l'hashish

Ha 15 anni il ragazzo che giovedì 31 ottobre, è stato segnalato dalla Polizia locale alla prefettura in quanto trovato in possesso di 0,93 grammi di hashish.

L'intervento è stato eseguito in via dei Mille, nei pressi degli istituti scolastici che si trovano in quella zona, alle 7.30 del mattino, dagli agenti del comando di contra' Soccorso Soccorsetto.

L'operazione è avvenuta nell'ambito del progetto Scuole sicure, per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani. La sostanza è stata sequestrata.