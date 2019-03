Ancora droga nel parco giochi di Campo Marzo

Ancora droga nascosta tra le giostrine.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei militari del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, impegnati nel capoluogo nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, rinvenivano nel parco giochi via dell’Ippodromo in Campo Marzo, occultato nel terreno, un involucro in cellophane, adeguatamente confezionato, contenente circa 12 grammi di marijuana, che veniva sottoposta a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il ritrovamento di ieri fa seguito a quello avvenuto lo scorso venerdì da parte dei carabinieri, sempre tra le giostre dei bambini, di quasi 60 grammi della stessa sostanza.