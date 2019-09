In fuga da Mestre a Vicenza, in casa nasconde un etto di cocaina

Lo hanno seguito da Mestre fino a Vicenza, in casa nascondeva circa un etto di cocaina, marijuana, nonché tutto il necessario per confezionare le dosi da spacciare e denaro contante. Al termine di un servizio di prevenzione del territorio, i carabinieri del Norm hanno arrestato B.E., cittadino albanese di 30 anni con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Ad attirare l'attenzione dei militari dell'Arma sono stati i continui andi e rivieni in zona stazione e lungo via Piave di un'automobile. Il conducente del mezzo, accortosi di essere oggetto di particolare attenzione da parte degli uomini in divisa, si sarebbe allontanato velocemente in direzione del casello autostradale, compiendo anche manovre e sorpassi azzardati per sviare l'auto dei carabinieri, postasi alle sue calcagna. La corsa del mezzo è quindi terminata nella periferia della città berica, con i carabinieri che hanno continuato a monitorare gli spostamenti del sospetto fino alla propria abitazione, considerata base di una rete di spaccio.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare. All'interno della casa i militari hanno quindi trovato, nascosti nei mobili del soggiorno, diversi involucri contenenti per l'appunto la cocaina e la marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, così come i 2500 euro in contanti ritrovati nell'abitazione e ritenuti provento di spaccio. L'uomo, sospettato di essere il cardine di una fiorente attività di spaccio, è stato arrestato.

fonte: Veneziatoday