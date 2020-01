Droga e documenti falsi: arrestato 35enne

Lo avevano arrestato lo scorso 29 novembre ad Altavilla Vicentina, perché si era reso responsabile dei reati di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti e possesso ed uso di documenti falsi. Subito dopo è stato scarcerato ma non ha mai ottemperato all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria disposta dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza e si era reso irreperibile.

I carabinieri della stazione di Altavilla Vicentina, nella mattinata di martedì lo hanno rintracciato e arrestato. A finire in manette Ip Shu Kit, 35enne, di nazionalità cinese, in Italia senza fissa dimora. L’extracomunitario dopo essere stato individuato in viale Verona a Vicenza, è stato accompagnato presso il comando provinciale per le formalità di rito e, successivamente portato in carcere a San Pio X.