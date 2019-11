Droga, controlli a tappeto nell'Alto Vicentino: segnalati due giovani

La compagnia carabinieri di Schio, nella serata di giovedì, ha attuato un servizio di controllo del territorio con numerose pattuglie dislocate contemporaneamente sul territorio finalizzato al contrasto di reati predatori ed in materia di stupefacenti.

L'operazione ha portato al controllo e alla conseguente segnalazione alla Prefettura, in quanto assuntori di droga, di due giovani: D.M.A., 28enne nato a Thiene, incensurato, controllato a Velo d’Astico in via Velo, è stato trovato in possesso di gr. 3,70 di sostanza stupefacente tipo “marijuana” e T.A., 19enne, nato a Thiene, con pregiudizi p.g., controllato a Piovene Rocchette in via delle Fonti, è stato trovato in possesso di gr. 0,3 di sostanza stupefacente tipo “marijuana”.

Nel complesso sono stati 21 i veicoli controllati, 42 le persone e 4 i controlli a bar/sale slot.