Droga in città, oltre un etto di "maria" nello zaino: arrestato un richiedente asilo

Due gli interventi dei carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Vicenza, effettuati nel corso del fine settimana, in città. Il primo, nella serata di sabato, in via del Mercato Nuovo, i militari hanno controllato un 25enne residente a Vicenza. Il giovane è stato trovato in possesso di 1,65 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire ulteriori 37,40 grammi della medesima sostanza stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. Il 25enne è stato quindi denunciato.

Il giorno dopo, Osas Lucky, 34enne, richiedente asilo di nazionalità nigeriana, residente a Vicenza, è stato denunciato a seguito di un controllo mentre a piedi stava percorrendo contra’ Santi Apostoli. Alla vista dei militari, il 34enne, ha gettato a terra lo zaino che aveva con sé, tentando di dileguarsi velocemente nelle vie circostanti venendo poco dopo bloccato.

Nel corso delle successive verifiche, i carabinieri hanno rinvenuto nello zaino 11 involucri adeguatamente confezionati di marijuana, con l’indicazione su ciascuno del corrispondente peso, mentre un altro involucro della medesima sostanza veniva è stato rinvenuto a seguito della perquisizione personale; il totale della sostanza stupefacente sequestrata è di circa 130 grammi.

Accompagnato al comando provinciale, il 34enne è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, accompagnato ala camera di sicurezza della tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida.