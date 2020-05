Fermata in auto con due chili di marijuana: 24enne finisce agli arresti domiciliari

Nella serata di venerdì, a San Zenone degli Ezzelini, i carabinieri della Stazione di Asolo hanno arrestato, in flagranza di reato e per detenzione di sostanza stupefacente, una 24enne di Bassano del Grappa.

Durante un servizio di controllo del territorio, infatti, una pattuglia dei militari ha notato in via San Martino un'autovettura ferma a bordo strada che, alla vista della gazzella, è poi ripartita in modo sospetto.

Il veicolo, guidato dalla giovane, è stato quindi fermato e sottoposto ad un'accurata perquisizione che ha permesso di rinvenire, all'interno del bagaglio, una busta in cellophane contenente 2,220 chili di marijuana essiccata che è stata poi sequestrata. Dapprima condotta presso gli uffici della stazione di Asolo, al termine delle attività la donna è stata infine accompagnata presso la propria abitazione di Bassano del Grappa dove si trova ora in regime di arresti domiciliari.

fonte Trevisotoday