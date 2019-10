Droga, in manette giovane pusher dell'Alta valle: in casa 82 dosi di marijuana

Giovedì sera i militari della Stazione di Crespadoro, dopo un’attività di investigazione e monitoraggio dei movimenti di un ventitreenne del paese, l'hanno fermato per un controllo lungo la sp43, mentre si trovava in auto in compagnia di un amico. Il controllo, non occasionale, ha portato i carabienieri a trovare, negli indumenti dei due giovani, delle piccole quantità di marijuana.

Il passeggero, un venticinquenne di Altissimo, ha ammesso di fare uso di stupefacenti e che, gli otto grammi di marijuana trovati in suo possesso erano per uso personale. Il guidatore invece, già noto ai militari, non ha dato alcuna indicazione circa la provenienza dello stupefacente.

Dopo la perquisizione dell’auto e dei due fermati, i carabinieri hanno perquisito anche le loro abitazioni, estendendo il controllo anche ad altri appartamenti abitati da soggetti a loro collegati. Nell’abitazione del crespadorese sono state rinvenute 82 dosi di marijuana, un bilancino di precisione; materiale per il confezionamento dello stupefacente; oltre a 125 euro provento dell’attività di spaccio.

Visti gli esiti dell’attività i carabinieri hanno quindi arrestato Giacomo Rasi, 23enne, residente a Crespadoro, celibe, studente, pregiudicato. Al giovane sono stati concessi i domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì e il cui esito ha portato alla convalida dell'arresto e alla disposizione dell'obbligo di firma. Il passeggero, venticinquenne di Altissimo, è stato invece segnalato alla Prefettura di Vicenza quale tossicodipendente.