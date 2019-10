Capanonne usato come abitazione e "covo" della droga: operaio in manette

Un operaio 34enne, domiciliato a Piovene Rocchette, venerdì è stato arrestato dai carabinieri di Schio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il 34enne, Pietro Cipolletta, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per un controllo mentre era alla guida di un autocarro Mercedes. La perquisizione dell'autocarro ha portato al rinvenimento di 0,5 grammi di hashish e 0,7 grammi di anfetamine.

Considerando l’atteggiamento remissivo e schivo assunto dal 34enne durante il controllo e le false informazioni fornite sulle sue generalità (ha dichiarato di essere residente a Vicenza quando, in realtà, è stato cancellato da quell’anagrafe per irreperibilità), i carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli in un capannone in via Cima Dodici a lui in uso e già all’attenzione dei militari da diversi giorni.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno potuto appurare che il capannone veniva usato come abitazione da parte del 34enne. All'interno sono stati rinvenuti altri 138 grammi di hashish. Dopo l'arresto il 34enne è stato associato nell’abitazione della madre, a Vicenza.