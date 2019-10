Droga, giro di vite nell'Alta Padovana: arresti domiciliari e divieti di dimora per sei persone

Un'operazione complessa. Ma che ha dato i suoi frutti: nella mattinata di martedì 15 ottobre i carabinieri del Norm di Cittadella hanno portato a termine (insieme a personale della compagnia di Bassano del Grappa e all’unità antidroga del nucleo cinofili di Torreglia) un’attività antidroga che ha portato a sei provvedimenti nei confronti di cittadini di origine albanese residenti prevalentemente nell'Alta Padovana.

L'unico a finire agli arresti domiciliari è G.K., 32enne residente a Fontaniva (Padova). Divieto di dimora in Veneto per B.K, 20enne residente a Fontaniva (Padova) al pari del 28enne D.L., oltre che per S.R., 38enne residente a Cittadella (Padova), e F.I., 44enne domiciliato a Rossano Veneto. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, infine, per E.R., 33enne residente a Cittadella.

Tali provvedimenti sono legati a due indagini precedenti: la prima, conclusasi nel giugno del 2018 con l’arresto di 4 soggetti e relativa a un gruppo di persone di origine albanese che si occupavano di furti in abitazione, aveva portato ad un'altra attività investigativa (iniziata nell'ottobre del 2018 e terminata nell’aprile di quest’anno) che ha fatto emergere numerosi personaggi sempre albanesi - alcuni dei quali ritenuti di particolare spessore - coinvolti nel traffico di droga, in particolar modo nella zona del Cittadellese. In questo caso si era proceduto all'arresto in flagranza di 5 persone nonché al sequestro di 2 chili e 870 grammi di cocaina, di 20.600 euro in contanti e di una Bmw X3 oltre a computer, telefonini e bilancini con tanto di segnalazione all'autorità amministrativa di una novantina di persone quali assuntori.

fonte Padovaoggi