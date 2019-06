Pensavano fosse in vacanza ma era morto da giorni

Sono stati i vicini, allarmati dal cattivo odore che proveniva dall'appartamento, a far rinvenire il corpo di Gianfranco Barban, 65 anni, pensionato. L'uomo è stato stroncato da un malore alcuni giorni fa, nel suo salotto, ma la scoperta è avvenuta solo lunedì.

Gli altri condomini di via Borgolecco 26, a Montebello, non lo incrociavano sul pianerottolo da qualche giorno, tanto che qualcuno aveva pensato che fosse partito per le vacanze: del resto, Barban era un uomo molto riservato e non si fermava a fare troppe chiacchiere.

Invece, ieri, complice anche quella puzza, sono state allrtate le forze dell'ordine che si sono recate sul posto con vigili del fuoco, che hanno aperto la porta, e Suem 118, che non ha potuto che constatare il decesso, avvenuto ormai da giorni.