Dramma per Pippo Pozzato, niente giro d'Italia: sarà al capezzale del padre

Una triste notizia ha raggiunto il ciclista Pippo Pozzato mentre si trovava in Israele per partecipare allla partenza del Giro d'Italia 2018. Il campione 37enne nato a Sandrigo ha infatti appreso che le condizioni di salute del padre Carlo si sono improvvisamente aggravate e ha quindi deciso di non partecipare alla corsa per raggiungerlo all'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato.

Pippo si trovava a Gerusalemme per la pre gara del Giro quando è stato contattato telefonicamente dai parenti. Da qui la decisione di prendere l'aereo a Tel Aviv e tornare in Italia. Al suo posto, allo start della competizione che si svolgerà venerdì 4 maggio in Terra Santa, ci sarà il ciclista bellunese Alex Turrin.