Dramma in stazione: trovato corpo senza vita di un giovane sopra al treno

Macabra scoperta venerdì mattina alla stazione ferroviaria di Primolano, nel Comune di Valbrenta. Un uomo è morto, probabilmente per folgorazione, sopra al vagone del treno che collega Trento a Bassano.

Il corpo di un giovane, del quale non si conoscono ancora generalità e provenienza, è stato trovato senza vita dal personale ferroviario dopo che il treno, proveniente da Trento, si è fermato alla stazione. L'allarme è stato dato poco prima delle 7 e nessuno dei passeggeri, scesi dal convoglio per usufruire del servizio autobus che conclude la corsa a Bassano, non si è accorto di nulla.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, compresa la scientifica, oltre al Suem 118 e ai vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza i vagoni - levando l'elettricità - per consentire un primo tentativo di soccorso da parte del personale sanitario ma il giovane era già deceduto.Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe un estraneo e non qualcuno del personale ferroviario.

(In aggiornamento)