Nasconde un panetto di hashish negli slip: irregolare in manette

I carabinieri hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, Labaoui Fakheddin, 33enne tunisino, irregolare in Italia.

L'arresto è scattato a Vicenza, in via Tornieri, alle 19.30 di lunedì. L'uomo, fermato dai carabinieri per un controllo veicolare si è mostrato particolarmente nervoso. I militari hanno quindi proceduto alla perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di un panetto di hashish nascosto negli slip del tunisino.