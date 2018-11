Doppio colpo con il "jammer": ladro fermato dalla supervigilante

Lo vendono anche su internet. Addirittura c'è un sito di una società con sede a Dubai che ne pubblicizza senza problemi le caratteristiche ovvero disturbare le frequenze e impedire che le auto si chiudano con il dispositivo automatico o che gli allarmi suonino. Si chiama jammer e quello utilizzato martedì verso le 13:30 al negozio Oviesse del centro commerciale Palladio, situato in strada Padana verso Padova, ha funzionato alla perfezione pur essendo stato costruito artigianalmente.

Ad usarlo C.FM., rumeno 38enne che è entrato nel negozio con uno zaino vuoto e poi, dopo aver razziato capi per un valore complessivo di circa 1200 euro, è uscito passando per i rilevatori antitaccheggio senza che questi si attivassero. L'uomo aveva infatti azionato il jammer ma non ha tenuto conto dell'occhio vigile di un'addetta alla sorveglianza che ha già sventato parecchi furti all'Oviesse.

La donna, dopo aver osservato il rumeno, lo ha bloccato appena passate le casse. L'uomo ha subito opposto resistenza sfilandosi il giubbotto per poi desistere e far vedere alla vigilante e al direttore del negozio il contenuto dello zaino con la merce rubata. Sul poso è quindi arrivata una pattuglia delle volanti ed è scattata la denuncia per furto aggravato contro C.F.M. che aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Visionando le telecamere di sorveglianza gli agenti hanno scoperto che poco prima il ladro aveva ripetuto la stessa operazione con successo.