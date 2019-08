Scompare una 51enne: ricerche in corso

Dalle 18:30 circa di giovedì, i vigili del fuoco sono impegnati a Castelgomberto per la ricerca di una 51enne del luogo, di cui non si hanno più notizie da questa mattina. A dare l'allarme la struttura dove era ospite, che l'attendeva a un orario poi non rispettato.

Le ricerche sono coordinate dall'unità di comando dei vigili del fuoco. L'elicottero, Drago 81 del reparto volo di Venezia, ha effettuato un sorvolo di 40 minuti della zona interessata con esito negativo.

Altre ricerche sono state effettuate con fuoristrada e squadre a piedi nelle zone di Valdimolino, in località Bernuffi e Sant'Urbano. Durante la notte, le ricerche sono proseguite anche con un drone termico dei vigili del fuoco di Trento. Da giovedì mattina saranno impiegati anche i nuclei cinofili.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)