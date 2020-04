Sanzionato per le norme anti Covid, si scopre aver violato il divieto di ritorno in città

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vicenza, nel tardo pomeriggio di martedì, hanno denunciato R.R, 41enne, residente a Zovencedo, per inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Vicenza.

L’uomo sottoposto a controllo in viale Trento mentre si trovava in sella alla propria bici. Ai militari non ha saputo fornire un'adeguata giustificazione circa lo spostamento dal comune di residenza e per tale motivo è stato sanzionato per violazione della norma tesa ad evitare la diffusione del Covid-19.

Ulteriori accertamenti hanno permesso ai militari di appurare che la questura di Vicenza, a febbraio, aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Vicenza, e per tale inosservanza è stato denunciato.