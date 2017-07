Vicenza, disinfestazione zanzara tigre: chiusi cimiteri e aree verdi

Proseguono le disinfestazioni da zanzara tigre programmate daI settore Ambiente, energia e tutela del territorio del Comune di Vicenza.

Per consentire tali interventi, martedì 25 luglio rimarranno chiusi al pubblico il cimitero di Polegge e il campo di atletica Perraro in via Rosmini, mentre giovedì 27 luglio non saranno accessibili il cimitero di Maddalene e Parco Fornaci. In caso di maltempo gli interventi saranno rinviati.