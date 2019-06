Frana l'argine: ecco perchè

Nella nostra provincia, perfino gli angoli più remoti e ameni nascondono le tracce indelebili di un recente passato di assoluta mancanza di rispetto per l'ambiente, per non dire "attitudine criminale all'inquinamento".

Nel gruppo "Sei di Valdagno se...", Wally Rausse ha segnalato quanto accade lungo il torrente che scorre in via Masetto, la strada che da Maglio di Sopra porta in zona Campotamaso e Vegri. Posti bellissimi a due passi da centro cittadino, in cui molti valdagnesi amano passare la giornata passeggiando.

Ennesima frana del terreno davanti a casa mia, che porta alla luce una vecchia discarica di nylon abusiva, qualcuno mi può dire cosa posso fare ? Premetto che ho già sentito anni fa le alte "sfere" preposte...

scrive Wally. Sarà ormai difficile risalire al responsabile di tanta inciviltà, potenzialmente anche pericolosa per la tenuta dell'argine, ma potrebbe essere una cosa da mettere in agenda per la prossima amministrazione, magari espandendo i controlli anche ad altre aree.