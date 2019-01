"Disapprova" l'assistente sociale e picchia due agenti: arrestata 57enne

Scene di follia martedì sera in municipio a Torri di Quartesolo. Protagonista una cittadina di nazionalità nigerina Joy Olugbenga, 57enne, residente a Grumolo delle Abbadesse che è stata arrestata dai carabinieri, con l’ausilio di personale della polizia locale,per violenza, minaccia, resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

La donna, alle 19 circa, ha accompagnato il fratello e la sua convivente presso il municipio dove ad attenderli, per un colloquio, c' era l’assistente sociale che la invitava ad aspettare all’esterno dell’ufficio. La donna, disapprovando quanto le era stato richiesto, reagiva verbalmente nei confronti dell’operatrice con insulti e minacce. Le urla hanno richiamatol’attenzione di altri dipendenti ancora presenti all’interno degli uffici che, a loro volta, hanno chistol’intervento degli agenti del vicino comando della polizia locale, poi raggiunti dai carabinieri.

La nigeriana, nonostante la presenza della divise, anche nei loro confronti ha iniziato a inveire allo stesso modo, aggredendo nella concitazione del momento due agenti che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 2 e 21 giorni. I militari dell’Arma, dopo aver immobilizzato la donna e considerato il suo stato di agitazione, hanno richiesto l’intervento sul posto del 118 che ha provveduto a trasportarla presso il Pronto Soccorso dove ha continuato a dare in escandescenza. Informato il P.M. di turno, la nigeriana è stata dichiarata in stato di arresto e ricoverata nel reparto di psichiatria in attesa dell’udienza.