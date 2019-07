L'autista non lo fa scendere, disabile spacca il vetro del bus: doppia denuncia

Ha chiesto all'autista di fermare l'autobus prima della fermata prevista, forse perché non era riuscito a scendere in tempo. Al rifiuto dell'operatore, che ha spiegato che per motivi di sicurezza non può fermare il mezzo se non negli appositi spazi, è andato su tutte le furie, arrivando a spaccare il vetro che separa il conducente dagli utenti con il bastone con il quale si reggeva.

L'episodio è successo poco prima di mezzogiorno di domenica e ha visto protagonista un 60enne italiano di origine somale e residente a Monticello Conte Otto. L'uomo stava viaggiando su un autobus della Linea 1 delle SVT lungo viale della Pace a Vicenza quando è andato in escandescenze, costringeno l'autista a fermare il mezzo e a chiamare la polizia.

Gli uomini della volante, arrivati sul posto, hanno avuto conferma del fatto dai passeggeri dell'autobus - che nel frattempo erano stati trasbordati in un autobus sostitutivo - e hanno denunciato il 60enne per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.