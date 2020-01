Dramma in provincia: disabile 56enne trovato morto a letto, inutili i soccorsi

Da tempo era costretto ad una sedia a rotelle e nonostante gli handicap fisici aveva acquisito quel minimo di autonomia che gli permetteva di vivere da solo, supportato dall'aiuto degli assistenti sociali che, gli prestavano le cure quotiane

Lunedì mattina però, all'arrivo dell'assistente sociale, l'uomo si è fatto trovare a letto, privo di vita. Il dramma a Pianezze, in un appartamento di via Lorenzon.

Nonostante la richiesta di intervento di Suem e Vigili del fuoco di Bassano del Grappa, per l'uomo, 56enne, non c'era più nulla da fare. Il decesso è riconducibile a cause naturali.