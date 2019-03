Valzer dei dirigenti, via il comandante della polizia locale Rosini: tutte le novità

La struttura comunale si rinnova. E lo fa con un nuovo assetto degli incarichi dirigenziali, dopo che circa un mese fa la giunta aveva approvato la riorganizzazione, suddividendo in 20 servizi le funzioni che competono all’ente e creando una specifica Unità Sicurezza di cui fanno parte il servizio di Polizia Locale e il servizio Protezione Civile e Sicurezza Civica. L'ex comandate Rosini passa dal comando della Polizia Locale alla direzione del settore Ambiente, Energia e Territorio.

“Obiettivo – chiarisce il sindaco Francesco Rucco - è semplificare e rendere più efficiente la macchina comunale. L’amministrazione è cambiata e sono cambiate le priorità, tra cui spicca la sicurezza su cui stiamo molto puntando. La struttura deve essere in grado di rispondere al meglio ad un programma elettorale che i cittadini hanno scelto e votato, pertanto un cambiamento era necessario. La rotazione dei dirigenti, poi, rientra in una logica di anticorruzione e trasparenza a cui siamo particolarmente attenti, come testimonia la presenza di uno specifico assessorato che si occupa di questi temi.”

“Non si tratta di promozioni o punizioni - specifica l’assessore al personale Valeria Porelli - ma semplicemente di un nuovo assetto più rispondente alle esigenze della nuova amministrazione. E’ stato comunque un percorso di condivisione, mai di rottura, tenendo conto che solo la sinergia tra dipendenti e amministratori porta risultati positivi sul territorio.”

Nel dettaglio, questo il nuovo assetto suddiviso per servizi, operativo dall'1 aprile:

- Risorse Umane, Organizzazione, Formazione: Alessandra Pretto

- Servizi Sociali: Micaela Castagnaro

- Provveditorato: Micaela Castagnaro (ad interim)

- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale – Ufficio Statistica: Giovanna Pretto

- Servizio Informatico Comunale (SIC) – ufficio Protocollo – ufficio per il Digitale: Sara Bertoldo

- Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana: Mauro Passarin (ad interim)

- Programmazione, Contabilità economico-finanziaria: Mauro Bellesia

- Protezione Civile, Prevenzione e Sicurezza: Mauro Bellesia (ad interim)

- Tributi: Ruggiero Di Pace

- Polizia Locale: Direttore Generale Gabriele Verza (ad interim)

- Suap – Edilizia privata, Turismo , Manifestazioni: Riccardo D’Amato (ad interim)

- Ambiente, Energia, Territorio: Cristiano Rosini

- Patrimonio – Abitativi: Maurizio Tirapelle

- Mobilità e Trasporti: Fausto Zavagnin

- Infrastrutture Gestione Urbana: Carlo Andriolo

Per la natura dell’incarico, avvenuto a seguito di selezione e quindi a tempo determinato, rimangono confermati:

- Istruzione, Sport e Partecipazione: Elena Munaretto

- Attività Culturali e Museali: Mauro Passarin

- Lavori Pubblici e Manutenzioni: Marco Salvadore

- Urbanistica: Riccardo D’Amato

- Avvocatura Comunale: Loretta Checchinato

Nel corso dell’anno si verificheranno altri cambiamenti, dovuti a pensionamenti piuttosto che ad uscite per mobilità già programmate di quattro dirigenti. La conseguente capacità economica dell’ente permetterà di individuare nuove figure, provenienti dall’esterno o dall’interno, per le assegnazioni definitive degli incarichi ad interim. Lo stesso servizio di Polizia Locale è un affidamento temporaneo.