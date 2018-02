Ex prete vicentino ucciso in Colombia: arrestato il suo giovane amante

Ucciso dall'amante diciotenne dopo un'accesa lite per motivi sentimentali. È questa la conclusione alla quale è arrivata la polizia metropolitana di Medellin in Colombia sulla morte di DIno Cinel, ex-sacerdote 76enne nato a Rossano Veneto, indagato per pedofilia e pedopornografia e per questo espulso dalla Chiesa Cattolica vent'anni fa.

La notizia è rimbalzata dai quotidiani del paese sudamericano fino in Italia. L'omicidio è avvenuto lo scorso venerdì. La polizia ha ricevuto la telefonata di un 18enne disperato che ha confessato di aver accoltellato il 76enne, dichiarando che aveva con lui una relazione che durava da tempo. Lo stesso giovane avrebbe poi cercato di suicidarsi nel tentativo di gettarsi dal sesto piano del palazzo dove viveva con l'ex religioso, ma è stato salvato in tempo dagli agenti . Né la Procura né la Polizia avevano informazioni sulla presenza di Cinel nella capitale di Antioquia.

Cinel ha lavorato per anni come insegnante in America. Negli Stati Uniti vinse un premio importante per il suo libro "Dall'Italia a San Francisco". Venne travolto dalla scandalo neel 1988 quando un'indagine scoprì un'imponente mole di materiale pedopornografico nella chiesa di di Santa Rita a New Orleans alla quale era assegnato. In seguito a quella vicenda fu allontanato dal clero.