Donna-pecora in vetrina: scoppia la polemica contro Diesel

Una cosa è certa: Diesel sa come far parlare di sé. L'ultima trovata è apparsa in un negozio del brand di Breganze in via Santa Lucia, in pieno centro a Padova. Nella vetrina un manichino dalle sembianze maschili è infatti affiancato da una donna-pecora che indossa giubotto di pelle e jeans.

La cosa non è passata innoservata tanto che in molti, sui social, hanno segnalato l'accaduto lanciando anche campagne di boicottaggio contro il marchio. Laura Bettini, psicomotricista e giornalista padovana, in un post denuncia la campagna del brand: "Ecco come la Diesel festeggia la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Mobilitiamoci tutt'e insieme, in modo ironico per favore. Potremmo vestirci da pecore e fare dei flashmob creativi davanti alle vetrine!"

L'idea della donna-pecora non è del negozio padovano ma fa parte di una campagna pubblicitaria nazionale, come spiega Diesel in un comunicato: "Fate attenzione, amanti dei maglioni natalizi: quest’inverno, le pecore saranno vestite meglio di chi indossa la loro lana. Ma non c’è da preoccuparsi. Come ci ricorda il payoff della campagna, tutti i vestiti che vedremo in vetrina saranno anche disponibili in taglie umane".