Di Maio e Salvini a Vicenza: la diretta

L'associazione Noi che credevamo nella BpVi organizza un incontro dedicato al tema del fondo di indennizzo per i risparmiatori colpiti dal crac delle ex popolari, venete in primis. Il forum, che prenderà il via alle 9,00, sarà ospitato al Centro sport Palladio di Vicenza in via Cavalieri di Vittorio veneto 29.

All'evento è prevista anche la partecipazione dei due vicepresidenti del consiglio: vale a dire il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio per il M5S ed il ministro degli interni Matteo Salvini per il Carroccio. I lavori dovrebbero durare per tutta la mattinata. Si preannuncia un notevole dispiegamento di forze dell'ordine anche per le possibili proteste di gruppi legati alla costellazione antagonista i quali contestano la politica di Salvini in materia di immigrazione. L'ingresso è consentito solo a coloro che si sono precedentemente registrati e che hanno avuto l'ok da parte degli organizzatori.

Ad ogni modo l'atmosfera si preannuncia frizzante anche perché una parte della galassia dei risparmiatori sta mostrando un certo scetticismo verso la bozza che il governo intende adottare affinché gli indennizzi possano giungere a destinazione. La cifra, sulla cui entità esatta si sta ancora discutendo, potrebbe attestarsi sul miliardo e mezzo di euro ma allo stato, sia per quanto concerne la somma, sia per quanto concerne le eventuali modalità di accesso non ci sono certezze assolute.