Derubata in chiesa durante la Comunione

Brutta sorpresa durante la funzione religiosa per una 60enne che è stata derubata della sua borsa contenente 300 euro in contanti, i documenti e il cellulare.

L'episodio è accaduto a Ferragosto, verso le 18:30, nella chiesa di San Paolo a Vicenza. La donna era seduta sui banchi in fondo e si è alzata per la funzione dell'eucarestia.

Mentre era in fila per ricevere la comunione, il ladro ne ha approfittato prendendo la borsa lasciata incustodita e sparendo nel nulla. Alla signora non è rimasto altro da fare che una denuncia contro ignoti in questura.