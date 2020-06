Denunciate due persone per furto aggravato su auto in sosta.

I carabinieri della Stazione di Longare, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato in concorso. E.C, 42enne, e S.F,36ene, entrambi residenti a Seren del Grappa (BL).

Le indagini sono state avviate lo scorso 6 giugno a seguito della denuncia di furto presentata da una 34enne, residente a Castegnero, che dopo aver lasciato l’autovettura di proprietà in sosta a Montegaldella, al suo ritorno si è accorta che ignoti, senza effrazione, hanno sottratto dall'auto una borsa marca Bottega Veneta, del valore quantificato in 4mila euro.

L’acquisizione di alcune testimonianze hanno consentito di risalire al modello e targa del veicolo utilizzato per la fuga, in precedenza notato nei pressi del luogo del fatto, risultato intestato a uno degli indagati.