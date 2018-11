Denunciano furto in cartoleria ma poi si corregono: «Aveva il coltello»

Forse avevano inizialmente sottovalutato la gravità dell'episodio i due coniugi che nella serata di ieri avevano sporto denuncia per furto. Alla prima telefonata al 113, infatti, ne è seguita un'altra un'ora dopo nella quale le vittime hanno segnalato la tentata rapina al loro negozio, la cartoleria Trestini in viale Mercato Nuovo a Vicenza.

La titolare del negozio, una signora 76enne, ha riferito alla polizia che verso le 17 un uomo con un passamontagna e accento veneto era entrato nella cartoleria impugnando un coltello e minacciandola per farsi consegnare il denaro della cassa.

La donna non ha obbedito e ha chiuso il cassetto con i contanti e così il malvivente ha preso 10 euro che erano sopra al banco prima di darsi alla fuga. A quel punto è intervenuto il coniuge della titolare, pure lui 76enne che ha iniziato a inseguire a piedi il presunto rapinatore fino a che quesi non ha fatto perdere le proprie tracce. La polizia ha comunicato che visionerà le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto.