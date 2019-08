Guida ubriaco con l’amico seduto sul cofano: scatta immediata la denuncia

Forse credevano di essere sul set di “Titanic”. Ma anche la loro esibizione è miseramente naufragata: C.A., 21enne di Romano d’Ezzelino è stato denunciato dai carabinieri del Norm di Cittadella per guida in stato di ebbrezza.

È successo alle ore 3 della notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto a Cittadella: il giovane, reduce da una festa di compleanno, era al volante della sua Volkswagen Polo in via Borgo Bassano e stava “allegramente” portando in giro il festeggiato. Peccato che quest’ultimo fosse seduto sul cofano dell’auto con tanto di braccia spalancate.

Almeno fino all’arrivo dei militari dell’Arma, i quali hanno subito provveduto ad effettuare l’alcol test al guidatore. Risultato: 1.33 g/l e patente ritirata. Nessuna sanzione, invece, per il “passeggero”. (da Padovaoggi.it)