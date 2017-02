Montecchio: 33enne trovato morto dalla fidanzata

E' morto all'improvviso, da solo nella sua abitazione, per un malore inaspettato e letale. Se ne è andato così martedì pomeriggio Dennis Savaris, 33enne originario di Refrontolo ma da tempo residente a Montecchio Maggiore con la fidanzata Cristina.



Il ragazzo, di professione geometra e molto conosciuto sia nel trevigiano che nel vicentino, è stato trovato esanime dalla compagna che, nonostante lo choc, ha comunque subito avvertito i soccorsi che sono arrivati prontamente sul posto, ma ormai per il giovane non c'era più nulla da fare. Con un passato da studente al "Dante Alighieri" di Vittorio Veneto, Dennis aveva poi lavorato anche come assicuratore, agente di commercio e agente immobiliare, rimanendo sempre legato alle sue radici e soprattutto alla nonna con la quale aveva da piccolo convissuto.

Il ragazzo lascia così la compagna, il fratello Gianluca e i genitori Carla e Paolo, proprietari di una gelateria in Germania. I funerali si terranno venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Conegliano, dopodichè la salma verrà cremata come da desiderio della famiglia che, inoltre, chiede di non offrire fiori ma eventuali opere di bene da destinare in beneficenza.



da Trevisotoday