Degrado a Vicenza, richiedente asilo ubriaco tenta di aggredire agente

Movimentato episodio giovedì pomeriggio, poco prima delle 17, al Giardino Salvi.



Gli agenti della polizia locale sono stati allertati da una pattuglia dell'Associazione Nazionale Carabinieri a proposito della presenza di un uomo extracomunitario ubriaco, che però non aveva atteggiamenti molesti e si stava allontanando



Una decina di minuti dopo la centrale operativa richiedeva un intervento in Piazzale de Gasperi dove era stata segnalata la presenza di un uomo che disturbava i passanti chiedendo con insistenza l'elemosina. Appurato che si trattava della stessa persona vista al Giardino, gli agenti lo hanno raggiunto ma, alla richiesta di esibire un documento o comunque di declinare le proprie generalità, questi ha opposto un netto rifiuto alterandosi visibilmente, iniziando a urlare, tentando di colpire con un pugno uno degli agenti intervenuti, senza fortunatamente colpirlo.



L'uomo è stato quindi portato al Comando: è stato identificato in H.S.O. di origine nigeriana, richiedente asilo e di fatto senza fissa dimora in Italia e,

oltre a essere segnalato all'Autorità Giudiziaria per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, è stato multato per consumo di bevande alcoliche e ubriachezza molesta.