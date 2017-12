Degrado a Campo Marzo: richiedente asilo fugge ma perde i documenti

Nei giorni scorsi gli agenti del comandante Rosini sono entrati ancora in azione nella zona di Campo Marzo.

In seguito a diverse segnalazioni di cittadini su presunte attività illecite in via Adenauer, il personale in borghese, coordinandosi con le pattuglie sul territorio, è intervenuto lungo il vialetto di Via Gandhi dove era presente un gruppo di uomini di colore col fine di fermare e identificarne uno in particolare.

Quest’ultimo, R. A. del Gambia di anni 19, per sottrarsi al controllo, cercando di disfarsi di un involucro contenete circa 14 grammi di marijuana, si dava alla fuga per le vie del quartiere, perdendo, però, i propri documenti. Rintracciato successivamente presso la struttura di accoglienza di Viale Trento che lo ospita, lo stesso veniva condotto all’interno degli uffici dove il personale lo fotosegnalava e lo indagava per l’ipotesi di reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e la contestazione della detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

Sempre nell’area di Via Gandhi è stato, nel corso della medesima operazione, rinvenuto un altro involucro di nylon nero ricoperto di cellophane trasparente contente 15 grammi di marijuana e un coltello lungo 20 centimetri.