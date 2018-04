Degrado a Campo Marzo: profugo denunciato per spaccio

Nel pomeriggio di giovedì, alle ore 15.30 circa, gli agenti della polizia locale di Vicenza, attraverso l'osservazione delle telecamere di sicurezza hanno potuto accertare che un cittadino straniero nascondeva in Campo Marzo lato parco giochi,sotto pochi centimetri di terra alcuni involucri.

Ritenendo che potesse trattarsi di sostanza stupefacente venivano subito allertate le pattuglie anti degrado che provvedevano a recuperare quanto nascosto e a fermare lo straniero per la sua sicura identificazione.

Gli accertamenti permettevano di constatare che la sostanza sotterratta, divisa in vari involucri era marijuana, cocaina ed eroina per un peso complessivo di 6.09 grammi.

Si procedeva pertanto al sequestro delle sostanze stupefacenti e a denunciare in stato di libertà per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio il cittadino nigeriano E.S., 24 anni, regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno per richiedenti asilo politico rilasciato dalla Questura di Pavia.