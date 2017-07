Decreto Vaccini, il Codacons si schiera con la Regione

Il Codacons depositerà lunedì formale intervento davanti alla Corte Costituzionale a sostegno del ricorso presentato dalla Regione Veneto contro il decreto sui vaccini. Lo scopo dell’associazione è spingere la Consulta a dichiarare l’incostituzionalità di un provvedimento rinominato dal Codacons e da centinaia di migliaia di famiglie “decreto vergogna”, perché "di stampo prettamente fascista e con poche attinenze alla materia di salute pubblica, che introduce obblighi inaccettabili a danno di utenti, Servizio sanitario e istituti scolatici e ad unico vantaggio delle case farmaceutiche".

E sempre lunedì 17 luglio parte un servizio telefonico del per fornire assistenza e informazioni alle famiglie in tema di vaccinazioni.